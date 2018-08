Incidente sul lavoro in una ditta di Besana Brianza: operaio di 41 anni travolto dal muletto

Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di mercoledì 1° agosto in una ditta di via Rivabella a Besana Brianza dove un operaio di 41 anni è rimasto ferito.

Tutto è accaduto intorno alle 12, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni del 41enne sono apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, secondo quanto riferito dall'Areu sembra che l'uomo sia stato urtato da un muletto all'interno del capannone. Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale.