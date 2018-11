Grave incidente sul lavoro in una fabbrica di Busnago: uomo rischia di perdere un piede

Un uomo di 63 anni rischia di perdere un piede a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di martedì 20 novembre in via Dei Noci a Busnago.

Il sinistro, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto intorno alle 14 mentre l'uomo stava manovrando un macchinario in un'azienda che produce pellet. Le condizioni del 63enne si sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato soccorso e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate.