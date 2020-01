Incidente sul lavoro a Carate Brianza, operaio resta intrappolato in un compattatore

Incidente sul lavoro venerdì mattina alle 7 a Carate Brianza. Per cause ancora da accertare, un operaio di 41 anni, di Seregno, è rimasto ferito in modo per fortuna non grave. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Seregno, l’operaio è rimasto incastrato, con entrambe le gambe, in un compattatore pressacarta.

I primi a dare l’allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e un’ambulanza. Dopo averlo medicato, l’uomo è stato trasportato in condizioni non particolarmente gravi all’ospedale di Desio, dove è ricoverato.

tecnici dell’Ats e dell’Arpa stanno cercando di accertare e di chiarire come è avvenuto l’incidente. Indagano anche i carabinieri di Seregno.