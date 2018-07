Incidente sul lavoro, precipita nel vuoto e resta intrappolato su una tettoia: ferito un 30enne

Incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì 16 luglio a Carugate dove un operaio è rimasto bloccato su una tettoia dopo essere precipitato da cinque metri di altezza, dalla copertura di un capannone.

Tutto è accaduto intorno alle 10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza: l'uomo, un operaio di 30 anni, stava lavorando sul tetto di un capannone di via fratelli Bandiera quando, per cause in via di accertamento, è caduto su una tettoia sottostante dopo un volo di oltre 5 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i sanitari del 118.

Inizialmente le condizioni del 30enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto anche l'elisoccorso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto: è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda.