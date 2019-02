Incidente sul lavoro, ustionato al volto da un getto di olio bollente: 40enne in ospedale

Incidente sul lavoro nella serata di lunedì 4 febbraio nello stabilimento della Cesare Albertini di Villasanta, azienda specializzata nella lavorazione di stampe e alluminio soprattutto per l’industria automobilistica: un operaio di 40 anni è rimasto ferito al volto ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate.

Tutto è accaduto intorno alle 20 nello stabilimento di via Bixio, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo stesse lavorando con un macchinario quando una guarnizione ha ceduto ed è stato investito da un getto di olio bollente che lo ha colpito al viso.

Inizialmente le sue condizioni sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo, ma fortunatamente le ferite riportate si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate. Per effettuare i rilievi che ricostruiranno l'esatta dinamica dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza.