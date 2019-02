Incidente sul lavoro a Meda, operaio precipita nel vuoto in un cantiere: gravissimo 50enne

Grave incidente sul lavoro, martedì nel cantiere dell’Istituto Auxologico Italiano, in via Gagarin, a Meda. Poco dopo le 13.30 un operaio di 49 anni, che era al lavoro sul tetto dell’edificio, è precipitato nel vuoto, cadendo a terra da un’altezza di quattro metri. Il lavoratore è stato trasportato con l’elicottero in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono molto gravi ed è in prognosi riservata.

L’operaio era dipendente di un’impresa edile di Milano che era impegnata nella costruzione del tetto. Ancora non sono chiare le motivazioni dell’incidente. Stanno indagando i carabinieri di Seregno e gli agenti della polizia locale di Meda. Sul posto anche i tecnici dell’Ats di Monza, per verificare tutte le norme di sicurezza