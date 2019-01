Incidente sul lavoro a Monza, perde l'equilibrio e cade dalla scala: grave un uomo

È stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza il 63enne che nel pomeriggio di venerdì 11 gennaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro all'interno della Ivnd di via Prampolini a Monza, società che si occupa di servizi di sicurezza.

Tutto è accaduto intorno alle 14.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, pare abbia perso l'equilibrio e sia caduto da una scala da un'altezza di circa un metro e mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato il 63enne, sveglio e cosciente, al pronto soccorso del San Gerardo in codice rosso.

Secondo quanto trapelato sembra che abbia riportato un importante trauma cranico. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti del commissariato di via Romagna.