Mano schiacciata sotto un carico, incidente sul lavoro a Limbiate: 39enne in ospedale

Infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì 15 gennaio a Limbiate.

Un uomo di 39 anni è finito in ospedale dopo essere rimasto vittima di un incidente all'interno della ditta Liner in via Otto Marzo. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 e sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice giallo insieme alla polizia locale di Limbiate.

Secondo quanto ricostruito il 39enne, un operaio di origine marocchina residente a Bernareggio, sarebbe rimasto con la mano sinistra schiacciata sotto un carico durante le operazioni di scarico di un camion.

L'ambulanza della Croce Azzurra di Caronno ha trasferito il 39enne all'ospedale di Desio in codice giallo.