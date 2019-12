Incidente sul lavoro a Lissone, travolto nel parcheggio dei camion: 49enne in ospedale

Incidente sul lavoro a Lissone: nella mattinata di venerdì 27 dicembre un uomo di 49 anni è stato travolto all'interno del parcheggio di un'azienda di via Miglio che produce rivestimenti per superfici.

L'incidente è accaduto intorno alle 7.20, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, il 49enne sarebbe stato stato accidentalmente travolto da alcuni bancali trasportati su un muletto mentre stava svolgendo alcuni lavori nel posteggio.

L'uomo, un elettricista residente in un comune della Brianza, è stato stabilizzato dai sanitari di Seregno Soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma cranico ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.