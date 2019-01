Perde l'equilibrio e cade nel vuoto: incidente sul lavoro al Teatro Binario 7 di Monza

Avrebbe perso l'equilibrio ed è rovinato al suolo. Attimi di paura nella serata di domenica 27 gennaio all'interno del teatro Binario 7 di Monza dove un tecnico delle luci di 22 anni è rimasto lievemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro.

Tutto è accaduto intorno alle 23 quando il giovane, che sembra stesse lavorando su un trabattello, ha perso l'equilibrio precipitando a terra. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi tanto che tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Fortunatamente le condizioni del giovane si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato accompagnato in codice verde al nosocomio cittadino. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'accaduto sono intervenuti sul posto gli agenti del commissariato di Monza.