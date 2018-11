Incidente sul lavoro, operaio investito da una fiammata: ustionato un uomo

Incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì 14 novembre in via Socrate ad Agrate Brianza: un operaio di 42 anni ha riportato ustioni al volto e alle braccia mentre stava lavorando su un macchinario.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 12. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sembra stesse effettuando la manutenzione di un macchinario in un'azienda che si occupa di lavorazioni *metalliche* quando è stato investito da una fiammata. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda dove è stato ricoverato nel reparto grandi ustionati. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Per i rilievi che determineranno quanto accaduto sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale di Agrate Brianza.