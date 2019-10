Mano resta schiacciata negli ingranaggi di una lavatrice industriale: incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro, mercoledì 2 ottobre, in un’azienda meccanica in via Maestri del Lavoro, a Bovisio Masciago. Un operaio di 48 anni è stato ricoverato all’ospedale per uno schiacciamento di una mano. L’infortunio è avvenuto poco dopo le 6 del mattino, proprio all’inizio del turno di lavoro.

Per cause ancora da accertare, mentre il lavoratore stava lavorando sugli ingranaggi di una lavatrice industriale, un pistone è entrato in funzione, riazionando il motore. Una delle mani del 48enne è rimasta schiacciata, subendo un trauma da schiacciamento alle dita. La prognosi è di dieci giorni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Desio, gli agenti della polizia locale, i medici del 118 e i tecnici dell’ispettorato del lavoro dell’Ats di Monza, per le opportune verifiche sulla sicurezza.