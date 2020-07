Incidente a Lazzate, schianto auto-moto: 57enne in ospedale

Un motociclista trasportato in codice rosso all'ospedale e un automobilista illeso: è questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì 22 luglio a Lazzate.

Poco prima delle 9.00, in via San Lorenzo, per cause ancora da accertare un motociclista 57enne di Somma Lombardo si è scontrato con la Opel Mokka guidata da un 49enne di Seveso.

A seguito del sinistro, il motociclista è stato trasportato in autoambulanza all'Ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato in codice rosso per policontusioni senza fratture esposte. Cosciente e non in pericolo di vita, è stato affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Lentate sul Seveso, che si sono occupati dei rilievi per la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.