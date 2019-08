Incidente in via Santa Margherita a Lissone: perde il controllo del suv e si schianta contro un palo

È stato accompagnato al pronto soccorso del San Gerardo l'automobilista di 64 anni che nel primo pomeriggio si è schiantato contro un palo della luce in via Santa Margherita a Lissone.

Tutto è accaduto intorno alle 13.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia stato colto da malore proprio mentre era al volante e abbia perso il controllo dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato e accompagnato al pronto soccorso in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.