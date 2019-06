Precipita mentre sale sul Monte Due Mani, ferito un ragazzo di Cesano Maderno

Incidente in montagna domenica pomeriggio per un ragazzo di 28 anni di Cesano Maderno. Il giovane, che ora è ricoverato in gravi condizioni a Brescia dove è stato elitrasportato dai soccorsi, avrebbe fatto un "volo" di quattro metri mentre con alcuni amici era impegnato nella scalata del Monte Due Mani, nel Lecchese, nel comune di Morterone.

Dopo la caduta il ragazzo poi sarebbe scivolato per una quarantina lungo un pendio erboso. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso ma le operazioni di recupero sono state complicate con l'intervento di due elicotteri, uno da Bergamo e uno da Como, e la mobilitazione degli uomini del Soccorso alpino di stanza in Valsassina.

Il 28enne, rimasto sempre cosciente dopo la spaventosa caduta, è stato immobilizzato e caricato sul mezzo aereo in codice rosso con destinazione ospedale di Brescia. Dalle prime indicazioni fornite dai medici, avrebbe riportato un trauma significativo.

L'altro elicottero invece ha recupero i compagni di escursione del giovane, due donne e un uomo, riportandoli al luogo dove avevano parcheggiato la loro auto, a Ballabio.