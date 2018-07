Tragedia sull'Adriatica: 2 morti nello scontro tra una moto ed una bici, tra cui un brianzolo

Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì lungo la Statale 16 Adriatica a Fontanelle di Riccione, in Emilia Romagna, all'altezza del cimitero di guerra greco, come riporta RiminiToday.

In un drammatico scontro tra una moto e una bici, verificatosi in corrispondenza dell’incrocio con via Marsala intorno alle 19.30, hanno perso la vita sia il ciclista che il centauro, rispettivamente di 75 e 42 anni. Un 25enne, in sella alla motocicletta, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Infermi" di Rimini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanza e l'auto col medico a bordo e gli agenti della locale Polizia Municipale. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge l'arteria è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Secondo una prima ricostruzione non è chiaro se il ciclista 75enne, brianzolo residente a Monza, stesse pedalando lungo via Marsala in direzione monte per immettersi sulla Statale 16 o fosse nella stessa marcia del motociclo.

Sarà la Municipale a stabilire se sia stato l'anziano o la moto, quest'ultima che procedeva in direzione di Rimini, una Mbk di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano un 42enne di San Giovanni in Marignano deceduto sul colpo e un ragazzo 25enne, a ignorare il semaforo rosso.

Il motociclo ha centrato in pieno la bicicletta, scagliandola a quasi 100 metri di distanza. Nel tremendo impatto hanno perso la vita il 75enne e il 42enne mentre il 25enne di Gabicce, trasportato sulla Mbk, è stato trasportato in gravi condizioni nel nosocomio riminese.