Terribile schianto tra un'auto e una moto sulla provinciale: gravissimo un ragazzo di 31 anni

Una moto distrutta, un'auto devastata dall'impatto e un ragazzo di 31 anni trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. È il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì 8 novembre a Nova Milanese.

Tutto è accaduto intorno alle 8.20 sulla strada Statale Bustese all'altezza di via Giacomo Leopardi, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 31enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il 31enne è stato stabilizzato e accompagnato in codice rosso al San Gerardo, secondo quanto trapelato avrebbe riportato importanti traumi all'addome e al torace, oltre a una frattura a un braccio. Meno gravi le condizioni dell'automobilista, un anziano di 81 anni: è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Desio per accertamenti.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Nova Milanese.