Grave incidente sugli sci per lo chef stellato Giancarlo Morelli del Pomioeu di Seregno

Incidente sugli sci per lo chef stellato Giancarlo Morelli del ristorante brianzolo Pomiroeu di Seregno. Morelli è stato ricoverato all'ospedale di Bolzano dopo una brutta caduta sulle piste in Val Badia, in Alto Adige.

Nell'incidente Morelli ha riportato numerose fratture e una commozione cerebrale: sulle piste è atterrato l'elicottero del 118 che lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale di Bolzano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dove è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione.

Dal suo account Instagram la famiglia di Morelli ha postato un messaggio rivolto a tutti gli amici e ai follower, su richiesta dello stesso chef stellato. "Giancarlo ci chiede di rassicurare tutti i suoi amici che nonostante l’incidente sugli sci, è un po’ spezzettato ma sta bene e in rapida ripresa. Abbiate pazienza ancora qualche giorno perché non può scrivere né rispondere al telefono. Un caro abbraccio a tutti e vi terremo informati" si legge sulla pagina social.

Tanti i messaggi di vicinanza arrivati per Morelli, alcuni dei quali da parte di colleghi tra cui Massimo Bottura, Chiara Maci e anche del sindaco di Milano Beppe Sala. "Torna presto ai tuoi fornelli . E io verrò a bere un Giantonic! Un abbraccio" ha scritto il primo cittadino del capoluogo lombardo.