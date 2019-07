Incidente sullo svincolo dell'Autostrada A4 ad Agrate: camion si ribalta in mezzo alla strada

Un camion si è ribaltato sullo svincolo di Agrate Brianza che collega l'Autostrada A4 e la Tangenziale Est di Milano nella mattinata di mercoledì 3 luglio. Nell'incidente è rimasto ferito lievemente un uomo di 42 anni, mentre la rampa — al Km 144 in direzione Torino — è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e la rimozione del camion.

Tutto è accaduto intorno alle 8.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il camion si sia ribaltato da solo mentre percorreva la rampa, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro.

In un primo momento le condizioni dell'autotrasportatore sembravano gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza. Fortunatamente non è successo nulla di grave: l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso in codice verde per accertamenti.

Per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente è intervenuta sul posto la Polstrada di Novate che ha eseguito i rilievi del caso. Il mezzo è stato recuperato dall'Officina Mariani; Autostrade sul proprio sito segnala che è stato chiuso il raccordo per chi proviene da Brescia.