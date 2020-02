Grave incidente in autostrada A4, auto ribaltata: gravissimo 27enne

Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica 16 febbraio lungo l'autostrada A4 all'altezza di Agrate Brianza lungo le corsie in direzione Bergamo. Secondo quanto al momento ricostruito, poco dopo le 15, due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro e in seguito all'impatto uno dei due mezzi si è ribaltato. Un uomo di 27 anni è rimasto gravemente ferito nello schianto ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo della vettura. Ferite in maniera lieve altre due persone, un altro giovane di 27 anni e una donna di 34.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato tre ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso. Gravissime fin da subito sono apparse le condizioni del 27enne che è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con manovre rianimatorie in corso. Altri due mezzi di emergenza hanno accompagnato gli altri due feriti in codice verde negli ospedali di Vimercate e Monza.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Domenica pomeriggio in autostrada per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza la circolazione è rimasta paralizzata per oltre un'ora con code che hanno sfiorato oltre i quattro chilometri nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e il bivio del raccordo tra la tangenziale Est e Agrate Brianza. L'esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia stradale che è intervenuta per i rilievi.