Incidente in autostrada A4 tra due auto e un camion: quattro feriti

Incidente giovedì sera in autostrada A4 alle porte della Brianza. Pochi minuti dopo le 19, nel tratto che precede l'uscita di Milano Certosa, in direzione del capoluogo lombardo, si è verificato un sinistro che ha coinvolto due veicoli e un mezzo pesante e ferito quattro persone.

Per cause ancora da accertare, il camion e le due auto si sono schiantate tra loro, con i due veicoli che hanno tamponato a catena il tir. L'impatto è stato molto violento e le vetture, deformate dallo schianto, si sono accartocciate, bloccando allvinterno dell'abitacolo le persone ferite che sono state estratte dai vigili del fuoco.

Il bilancio dell'incidente è di quattro feriti: sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte nello schianto sono intervenute cinque ambulanze, un'auto medica e un elicottero del 118 insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Un uomo di ottanta anni è finito in codice verde al Sacco, mentre una donna di sessantadue, una seconda signora di settantuno e un uomo di sessantatré sono tutti finiti in codice giallo tra gli ospedali San Gerardo di Monza e San Carlo. Le loro condizioni sono quelle che destano maggiori preoccupazioni, ma nessuno di loro sembra versare in pericolo di vita. Illeso, invece, l'autista del mezzo pesante, medicato direttamente in strada.

Per permettere l'intervento dei soccorritori due corsie sono state chiuse al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi.