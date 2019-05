Incidente tra due auto e un camion sull'A4: tir perde il carico, sette chilometri di coda

Incidente sull'autostrada A4 Milano-Brescia nella mattinata di martedì 30 aprile. Lo schianto, avvenuto intorno alle 5.30 all'altezza di Cormano (direzione Brescia) ha riguardato alcuni due auto e un camion e quest'ultimo ha perso il carico che trasportava: un manufatto cemento.

L'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala nessun ferito grave, ma l'incidente ha letteralmente paralizzato la circolazione: per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi il traffico procede su una sola corsia. Sul proprio portale web Autostrade per l'Italia segnala 7 chilometri di coda in aumento; ripercussioni con code anche sulla A8 Milano-Varese a partire dallo svincolo Milano-Fiera.

I percorsi alternativi

Autostrade consiglia ai viaggiatori provenienti da Como-Varese e diretti verso Bergamo-Brescia-Venezia di uscire a Milano Fiera sulla A8 Milano-Varese, successivamente percorrere la A52 Tangenziale nord con rientro in autostrada a Monza sulla A4.

Per chi si trova in prossimità dell'incidente consiglia di uscire a Cormano seguire per Meda e seguire per la A52 Tangenziale nord con rientro a Monza.

Per chi viene da Torino seguire per la A50 Tangenziale ovest di Milano, successivamente la A51 Tangenziale est con rientro in autostrada sulla A4 verso Venezia.