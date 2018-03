Incidente in autostrada ad Agrate Brianza, schianto tra un pullman e un camion: nove feriti

Incidente stradale dalle conseguenze pesanti nel tardo pomeriggio di mercoledì nel tratto brianzolo dell'autostrada A4 in direzione Milano. Lo schianto, secondo le prime informazioni, ha coinvolto un pullman e un camion tra Cambiago e Agrate Brianza.

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 17 e sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sei mezzi di emergenza tra cui due ambulanze allertate in codice rosso, l'automedica e l'elisoccorso. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Seriate insieme al personale di Autostrade per l'Italia e i vigili del fuoco.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un autobus che effettua servizio shuttle per l'aeroporto a bordo del quale viaggiavano una cinquantina di passeggeri diretti in stazione Centrale a Milano. I mezzi di soccorso hanno prestato assistenza a una cinquantina di persone e nove persone sono rimaste ferite. Tra loro risulta un uomo di 38 anni, il conducente del bus, trasportsto in codice giallo in elisoccorso a Bergamo, otto feriti con contusioni varie e una quarantjna di persone illese.

Nel tratto in seguito al sinistro si sono registrati diversi chilometri di coda tra Trezzo sull'Adda e Cavenago e incolonnamenti anche in direzione opposta, tra Agrate e Cavenago, per curiosi.