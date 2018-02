Maxi incidente in autostrada A4, schianto tra otto veicoli tra Dalmine e Capriate

Otto veicoli coinvolti e quindici persone soccorse. E' questo il bilancio del maxi-incidente avvenuto nella notte di sabato lungo l'autostrada A4 tra Dalmine e Capriate, alle porte della Brianza.

Nello scontro, avvenuto pochi minuti dopo l'una e trenta di notte, sono rimasti coinvolti otto mezzi. I veicoli si sono scontrati per cause al vaglio delle forze dell'ordine e le corsie dell'autostrada sono state teatro di una maxi-carambola. Sul posto, insieme alla polizia stradale di Seriate che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, il 118 ha inviato sette mezzi di emergenza, sei ambulanze e un'automedica.

In totale sono state quindici le persone rimaste coinvolte nel sinistro e soccorse dal personale sanitario. Si tratta di donne e uomini tra i 31 e i 73 anni. Le persone ferite sono state trasportate in codice verde e in giallo negli ospedali di Verdellino, Bergamo Papa Giovanni e alla clinica Gavazzeni. Nessuna di loro risulta versare in gravi condizioni. Per permettere ai soccorsi di prestare assistenza alle persone coinvolte il tratto dell'autostrada è rimasto chiuso per più di due ore.