Due incidenti in pochi istanti in autostrada A4, code e traffico rallentato mercoledì mattina

Due incidenti nel giro di pochi minuti in autostrada A4 mercoledì mattina. Per cause al vaglio della polizia stradale, poco prima delle 11 nel tratto lo svincolo di Cormano e l'innesto con l'A8, in direzione Torino, una vettura e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un sinistro.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale e una ambulanza del 118 per prestare assistenza a tre persone tra cui una bambina di otto anni. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi conseguenze e il mezzo di emergenza ha effettuato un solo trasferimento in ospedale in codice verde.

A rendere difficoltosa la viabilità lungo il tratto nella stessa mattinata del 20 giugno c'è stato un altro sinistro stradale tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia che ha coinvolto anche in questo caso un mezzo pesante. Sul posto è intervenuta una ambulanza che ha soccorso un quarantaseienne che è stata medicato e trasferito in codice verde in ospedale a Cinisello Balsamo.

(Uno dei due incidenti avvenuti in mattinata lungo l'autostrada A4 - Foto inviata da Fabrizio Rubin)