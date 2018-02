Incidente a Triuggio, schianto in moto contro un Suv: morto papà di 46 anni

E' morto a causa di un drammatico incidente stradale Adriano Currà, quarantasei anni. Il sinistro è avvenuto venerdì pomeriggio a Triuggio, lungo via Casati mentre l'uomo, padre di due figli, sposato, stava percorrendo il tratto in sella a uno scooter Yamaha verso Rancate.

All'improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, il ciclomotore si è scontrato con un Suv Bmw condotto da un uomo di cintaquantasette anni, di Triuggio, che viaggiava in direzione opposta.

L'impatto è stato molto violento e le condizioni del centauro sono apparse fin da subito gravissime. I primi ad accorrere sul posto sono stati gli agenti della polizia locale di Triuggio che erano in servizio nella stessa via, poco distante dal punto dell'impatto. Sul posto sono giunte anche un'ambulanza in codice rosso e l'elisoccorso. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al quarantaseienne che è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Carate Brianza dove è deceduto.

La vittima viveva a Triuggio, nella frazione di Rancate. Sono ancora in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.