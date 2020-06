Incidente ad Agrate Brianza, perde il controllo dell'auto e si ribalta: soccorso 39enne

L'auto che esce fuori strada sotto la pioggia battente e si ribalta. Poi la corsa delle ambulanze e i soccorsi.

Incidente stradale nella serata di domenica 7 giugno ad Agrate Brianza, in via Orti. Pochi minuti dopo le 23 una chiamata di emergenza arrivata alla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza ha fatto accorrere sul posto due ambulanze preallertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e ai carabinieri.

I pompieri hanno tratto in salvo un 39enne rimasto bloccato nell'abitacolo della vettura, una Yaris, capottata. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate.