Agrate Brianza, incidente tra due auto: soccorse due ragazze e una donna

Lo schianto tra due auto poi la corsa dei mezzi di soccorso. Incidente stradale ad Agrate Brianza nella mattinata di martedì 23 giugno. Intorno alle 10.20 è partita una richiesta di intervento alla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso. In via Fabio Filzi - il punto in cui è avvenuto il sinistro - sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e le forze dell'ordine.

Una volta sul posto le squadre hanno constatato che la situazione fortunatamente era meno grave del previsto. In seguito allo schianto tra le due vetture, una Fiat Panda con a bordo due ragazze era rimasta di traverso in mezzo alla strada ma le giovani - 18 e 19 anni - erano riuscite ad uscire autonomamente dall'abitacolo. Illesa invece la conducente della seconda vettura, una 44enne. Un'ambulanza è ripartita alla volta del Policlinico di Monza in codice verde.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia locale.