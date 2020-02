Agrate Brianza, investito dalla sua auto sulla rampa nel parcheggio: grave 40enne

Ambulanze, elisoccorso e forze dell'ordine mercoledì pomeriggio sono intervenute ad Agrate Brianza, in via Cardano, all'interno del parcheggio del Centro Direzionale Colleoni dove un uomo è stato investito dalla sua stessa auto.

Il pedone, un uomo di 40 anni, è stato travolto dalla vettura che è rimasta ferma a metà su una rampa che conduce a un piano interrato del complesso. Per cause in corso di accertamento - forse un alterco con un altro automobilista - il conducente ha abbandonato il veicolo dimenticandosi per una distrazione di azionare il freno a mano. Così l'auto ha inziato a spostarsi e la portiera lato guidatore lasciata aperta ha fatto cadere l'uomo che è stato trascinato per qualche metro. Nel piazzale sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 in codice rosso ed è atterrato anche l'elisoccorso.

Il 40enne - che risulta fosse cosciente al momento dell'intervento del 118 - è stato trasferito in prognosi riservata in codice giallo al San Gerardo di Monza per un trauma al bacino e una frattura alle gambe. Sul posto la polizia locale di Agrate Brianza e i carabinieri della compagnia di Vimercate.