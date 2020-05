Incidente ad Agrate Brianza, schianto tra due auto in via Archimede: morta donna di 84 anni

Incidente mortale ad Agrate Brianza nella mattinata di venerdì 29 maggio. Intorno alle 10.30 in seguito allo scontro tra due vetture una donna di 84 anni ha perso la vita.

Il sinistro ha coinvolto due auto, una Nissan Juke e una Fiat Seicento, e tre persone: una coppia di 63 e 67 anni e una anziana: la donna, 84 anni, purtroppo non ce l'ha fatta. In via Archimede, al confine con Brugherio, si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco di Monza e alle forze dell'ordine. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'84enne mentre gli altri due feriti sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale.

Una donna di 67 anni è stata trasferita in codice rosso a sirene spiegate al San Gerardo di Monza in seguito a un trauma importante al torace. In codice verde, sempre nel nosocomio monzese di via Pergolesi, è stato accompagnato anche un uomo di 63 anni. Meno preoccupanti le sue condizioni, con un trasferimento in codice verde.

I rilievi per la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale di Agrate Brianza.