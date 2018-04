Incidente ad Agrate Brianza, schianto auto-moto in via Lecco: ferito motociclista

Brutto incidente stradale ad Agrate Brianza nella mattinata di lunedì. In via Lecco, pochi minuti prima di mezzogiorno, un'auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato un centauro di trentasei anni soccorso in codice giallo da un'ambulanza e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'incidente è avvenuto a ridosso di un parcheggio. La vettura, una Peugeot, è uscita dallo spiazzo e si stava immettendo lungo il tratto, senza accorgersi probabilmente dell'arrivo del centauro in sella alla sua Honda. Lo schianto è stato inevitabile e il giovane è rovinato a terra.

Sul posto, insieme agli agenti della polizia locale di Agrate Brianza, sono intervenuti anche i soccorsi del 118 preallertati in codice rosso. Per fortuna la situazione poi è apparsa meno grave del previsto e il trentaseienne è stato stabilizzato e trasferito in ambulanza al San Gerardo. La dinamica esatta del sinistro è ora al vaglio della polizia locale. Illeso l'automobilista.