Incidente ad Agrate, schianto tra due auto in via Archimede: morta pensionata di Brugherio

E' una pensionata di Brugherio di 84 anni la vittima dell'incidente mortale avvenuto venerdì mattina ad Agrate Brianza quando in via Archimede, all'altezza del civico 75, due auto si sono scontrate. Le cause del sinistro che ha coinvolto una Missan Juke e una Fiat Seicento sono al vaglio degli agenti della polizia locale di Agrate Brianza che poco dopo le 10.30 è interventuta sul luogo dello scontro, a ridosso del confine con Brugherio, in un'area industriale alla periferia del comune.

Insieme alla polizia locale sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Vimercate, i vigili del fuoco di Monza e i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica in codice rosso. La vittima, B.C., pensionata, purtroppo non ce l'ha fatta. Troppo gravi le lesioni riportate nello scontro avvenuto mentre era la volante della Fiat Seicento. A bordo dell'altra vettura invece viaggiava una coppia di Brugherio, 63 anni lui, 67 lei.

Proprio la donna ha riportato gravi ferite nell'impatto e un'ambulanza l'ha trasferita a sirene spiegate in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza a causa di un importante trauma al torace. Meno preoccupanti invece le condizioni del marito, 63 anni, che è stato trasferito in ospedale in codice verde.