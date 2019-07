Incidente a Lentate sul Seveso, ciclisti falciati da un'auto sulla provinciale: un morto

Prima l'auto che travolge due ciclisti, poi le sirene delle ambulanze e la corsa al pronto soccorso. Per uno di loro (Alberto Buzzoni, 74 anni di Cantù) non c'è stato nulla da fare, mentre il secondo ciclista (un anziano di 71 anni) è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como. È il bilancio del tragico incidente avvenuto nella giornata di domenica 7 luglio in via per Figino a Lentate sul Seveso.

Tutto è accaduto intorno alle 11.15 e, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i Lentate sul Seveso, sembra che i due pedalassero in fila indiana in direzione Novedrate quando l'automobilista — un imprenditore di Cabiate (Como) che viaggiava nel loro stesso senso di marcia — li ha travolti, forse a causa di una distrazione.

L'azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto l'elisoccorso e due ambulanze. Il 73enne è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù dove è morto poco dopo il ricovero, meno gravi, invece, le condizioni del 71enne, ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Como.

Il conducente dell'auto, risultato negativo all'etilometro, è stato indagato per omicidio e lesioni stradali, mentre i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.