Incidente ad Albiate all'alba: auto si ribalta sulla provinciale Monza-Carate

Vigili del fuoco, soccorsi del 118 e carabinieri martedì all'alba sono intervenuti ad Albiate, lungo la strada provinciale Monza-Carate, per un incidente stradale.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine una vettura, una utilitaria, pochi istanti prima delle 4 ha perso il controllo e ha terminato la corsa fuori strada, ribaltandosi.

A bordo del mezzo c'era un ragazzo di ventitré anni che, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze in seguito al sinistro e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ingenti invece i danni al mezzo, distrutto dall'impatto.

Lungo la strada provinciale sei, all'altezzza di via Cesare Battisti, nel comune brianzolo, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Seregno e un'ambulanza. La dinamica e le cause all'origine del sinistro sono ora al vaglio delle forze dell'ordine.