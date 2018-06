Incidente ad Albiate, ciclista di 62 anni perde il controllo della bicicletta e cade: è gravissimo

Un uomo di 62 anni lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso del San Gerardo dopo una caduta con la bicicletta a Albiate, in Brianza. Non è ancora chiaro se abbia avuto un malore o se si sia sentito male dopo essere rovinato al suolo. L'unica cosa certa sono le sue gravi condizioni: è stato accompagnato all'ospedale in codice rosso.

Tutto è accaduto intorno alle 8.40 in via IV Novembre ad Albiate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a sirene spiegate con un'ambulanza di Seregno Soccorso e un'automedica. L'uomo è stato stabilizzato e accompagnato d'urgenza al San Gerardo.



Secondo quanto riferito dalla polizia locale di Albiate, sul posto per i rilievi, sembra che non ci sia nessun veicolo coinvolto nel sinistro e che il 62enne abbia perso il controllo della bicicletta.