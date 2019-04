Perde il controllo dell'auto e si ribalta in un campo sulla provinciale ad Arcore

Ha perso il controllo dell'auto che guidava ed è finito fuori strada, ribaltandosi in un campo sulla provinciale. Incidente stradale nella notte ad Arcore lungo la sp45 Arcore-Vimercate.

Un giovane di 26 anni, residente a Monza, al volante di una Toyota Yaris, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada, ribaltandosi con la vettura in un campo adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi del 118.

Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in ospedale con un'ambulanza in codice giallo.