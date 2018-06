Incidente ad Arcore, frontale tra due auto davanti alla villa di Berlusconi: due feriti

Incidente ad Arcore nella serata di martedì 26 giugno: due automobili, una Audi A1 e una Renault Scenic, si sono schiantate frontalmente in via San Martino, proprio davanti alla villa dell'ex premier Silvio Berlusconi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Uno schianto terribile, talmente forte che dall'Audi si è staccato il motore dal telaio, mentre la Renault è finita in un fosso. Inizialmente le condizioni dei feriti, due uomini di 43 e 51 anni, sembravano disperate: sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco. Fortunatamente non è successo nulla di grave: entrambi sono stati accompagnati in codice verde nei pronto soccorso del San Gerardo e Vimercate per accertamenti.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza.