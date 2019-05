Tragico incidente ad Arcore, investita da un'auto: morta una donna

E' morta poco dopo il suo arrivo in ospedale la donna rimasta vittima di un tragico sinistro stradale nel pomeriggio di venerdì ad Arcore. L'incidente è avvenuto pochi istanti prima delle 16.30, in via Casati, all'altezza dell'intersezione con via Mascagni.

Una Chevrolet nera ha investito una donna di cinquant'anni mentre attraversava la strada. Drammatico l'impatto: la donna è stata sbalzata contro il parabrezza del veicolo, infrangendolo.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Trasferita a sirene spiegate all'ospedale di Vimercate, la donna non ce l'ha fatta. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Arcore che è impegnata nella ricostruzione della dinamica del sinistro mortale.