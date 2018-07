Si schianta e muore contro albero: il cane, illeso, lo veglia fino all'arrivo dei soccorsi

Un incidente mortale è avvenuto ad Arcore (Brinza), via Monte Cervino, la mattina di sabato 21 luglio 2018.

Un uomo di 74 anni alla guida di una Multipla è morto dopo essersi schiantato contro un albero in una curva. Nonostante la rapidità dei soccorsi chiamati dagli altri automobilisti di passaggio, per lui non c'è stato nulla da fare. Ancora da capire le cause della tragedia: al vaglio tutte le possibilità, dal malore improvviso alla distrazione fatale.

In macchina, secondo quanto riportato dalle testimonianze, con lui anche il suo cane, che, illeso, lo ha vegliato fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco di Monza e Vimercate, oltre ai mezzi del 118 - con ambulanza e automedica - e i carabinieri.

Il cane, fatto uscire dall’auto, è rimasto poi a fissare quel che restava dell’auto con a bordo il padrone.