Incidente a Arcore, ragazzina travolta mentre va a scuola: trasportata all'ospedale

Attimi di paura nella mattinata di giovedì 10 gennaio ad Arcore dove una ragazzina di 16 anni è stata travolto da un mezzo mentre stava attraversando via Alfonso Casati.

Tutto è accaduto intorno alle 7,15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni della giovane sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Fortunatamente i traumi riportati dalla ragazza si sono rivelati meno gravi del previsto: è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale.