Arcore, donna investita mentre attraversa la strada in via Gilera: grave 44enne

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 dicembre ad Arcore. Una donna di 44 anni è stata investita mentre attraversava la strada in via Gilera intorno alle 17.45.

Il sinistro stradale è avvenuto all'altezza del civico 110 e, dopo l'urto, la signora è stata sbalzata a tre metri di distanza dal luogo dell'impatto riportando un grave trauma al bacino. Sul posto la Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza inizialmente allertate in codice giallo. Una volta in via Gilera però i sanitari si sono resi conto che la situazione era più grave del previsto e l'ambulanza è ripartita a sirene spiegate in codice rosso verso l'ospedale Niguarda di Milano.

La donna ha riportato un grave trauma al bacino. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale del comando cittadino.