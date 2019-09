Incidente ad Arcore, schianto tra auto e moto in via Monte Rosa: grave 20enne

Incidente stradale ad Arcore nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 settembre. Pochi minuti prima delle 18 in via Monte Rosa un giovane centauro di vent'anni, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Punto all'altezza della palestra.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che insieme a un'ambulanza allertata in codice rosso ha fatto alzare in volo anche l'elisoccorso da Milano. Gravi le condizioni del centauro che è stato trasferito in elicottero al Niguarda di Milano. Il personale sanitario ha prestato assistenza anche al conducente dell'utilitaria, un giovane di venticinque anni.

Sul posto le forze dell'ordine che si sono occupate dei rilievi e della gestione del traffico lungo una delle arterie più trafficate della città nell'ora di punta.