Schianto tra tre auto ad Arcore, incidente in viale Monte Rosa martedì sera

Tre veicoli cinvolti, quattro ambulanze sul posto e tre uomini trasportati in ospedale. Questo il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto ad Arcore nella serata di martedì.

L'incidente, che fortunatamente non ha avuto conseguenze drammatiche per le persone coinvolte, è avvenuto poco dopo le 21 lungo la strada provinciale 7, all'altezza di viale Monte Rosa, a ridosso del civico 75. In totale nello schianto, la cui dinamica ancora non è stata ricostruita, sono rimaste coinvolte tra vetture: una Opel Adam, una Volkwagen Polo e una Fiat Stilo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con quattro ambulanze preallertate in codice giallo e un'automedica insieme ai carabinieri della compagnia di Monza a cui spetta il compito di ricostuire le fasi del sinistro e accertare le responsabilità.

In seguito al violento impatto una delle vetture è uscita fuori strada e ha terminato la corsa contro il muro di cinta e la recinzione di un giardino condominiale. Tre persone, due ragazzi di 21 e 23 e un uomo di 39 anni, hanno dovuto far ricorso alle cure mediche e sono stati trasferiti in codice verde e giallo negli ospedali di Vimercate, Lecco e Fatebenefratelli. Nessuno dei feriti però risulta versare in condizioni gravi o in pericolo di vita.