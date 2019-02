Ubriaco fradicio, tampona un'auto al semaforo e picchia i vigili: giovane monzese in manette

Era ubriaco e non ha frenato in tempo: si è schiantato contro un'auto ferma al semaforo e ha aggredito il conducente dell'altro veicolo, poi si è scagliato contro gli agenti della polizia locale e per lui sono scattate le manette. È successo nella serata di domenica 3 febbraio all'incrocio tra le vie Villoresi e Manara, nei guai un giovane monzese. La notizia è stata resa nota dal comando di via Marsala con una nota.

Tutto è accaduto intorno alle 20.30 quando il giovane, ubriaco, ha provocato un incidente urtando un'altra automobile ferma al semaforo. Il ragazzo è sceso dall'auto e ha iniziato a inveire contro il conducente dell'automobile che, impaurito, ha chiamato la polizia locale.

Appena i ghisa sono intervenuti sul posto sono stati aggrediti e il ragazzo ha opposto resistenza al momento dell'identificazione. Per lui sono scattate le manette: arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale; ha trascorso la notte nella camera di sicurezza e nella mattinata di lunedì è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Monza che ha convalidato il provvedimento restrittivo. L'auto, invece, è stata sequestrata.