Ubriaco al volante si schianta contro un pullman in corso Milano a Monza

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di domenica 22 dicembre a Monza. Due i veicoli coinvolti: un'auto condotta da un cittadino peruviano di 28 anni residente a Monza e un autobus della linea Z221 che al momento dello schianto non era in movimento ma intento a effettuare una fermata lungo il tratto.

Dopo l'impatto, provocato dal veicolo che probabilmente non si è accorto che il mezzo pubblico era fermo sulla carreggiata, sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e la polizia locale del capoluogo brianzolo. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti il conducente dell'auto è risultato alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,05 g/l, quattro volte il limite consentito per legge.

Gravi i danni all'autovettura che si è deformata in seguito allo schianto: il 28enne - che risulta avere alle spalle una denuncia per guida in stato di ebbrezza - invece è stato medicato sul posto dal personale sanitario e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nessun ferito tra i passeggeri del bus. I rilievi per l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale.