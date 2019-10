Monza, incidente tra auto e moto in via Silva: soccorsi due ragazzi di 17 e 18 anni

Incidente stradale nella serata di mercoledì 30 ottobre a Monza. In via Silva, all'altezza del civico 13, a ridosso di un parcheggio, una Mini Cooper e una moto con in sella due ragazzi di 18 e 17 anni si sono scontrate. Ad avere la peggio sono stati i due motociclisti che sono caduti a terra senza riportare fortunatamente gravi conseguenze.

In via Silva sono giunti i soccorsi del 118 con un'ambulanza allertata in codice giallo: i mezzi di emergenza hanno accompagnato i due giovani in ospedale in codice verde. Illeso invece l'automobilista. Sul posto per effettuare i rilievi e accertare la dinamica del sinistro è intervenuta la polizia stradale di Seregno. Secondo una prima ricostruzione pare che i due mezzi provenissero da direzioni opposte e lo schianto sia avvenuto durante la manovra di svolta del veicolo per entrare all'interno di un parcheggio.