Perde il controllo dell'auto e finisce contro la vetrina del negozio: incidente a Meda

L'auto che perde il controllo e finisce contro la vetrina di un negozio e alcuni calcinacci che colpiscono i contatori, facendo temere una fuga di gas. Intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco martedì in tarda mattinata a Meda, in viale Brianza.

Un'auto, per cause in corso di accertamento, intorno alle 13, è finita contro la vetrata di un negozio di articoli sportivi e lo schianto ha provocato la caduta di alcuni calcinacci che hanno colpito alcuni contatori del gas. Sul posto insieme alla polizia locale di Meda sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area ed effettuato le verifiche del caso.

Nessuno è rimasto ferito a causa del sinistro.