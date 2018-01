Incidente a Monza, auto finisce contro la saracinesca di un bar-pasticceria

Uno stop non rispettato, un'auto in "vetrina" e danni alla saracinesca del locale. E' questo il bilancio dell'incidente stradale, fortunatamente senza feriti, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Monza, a ridosso di via Amundsen dove un'auto è finita dritta contro la vetrina del bar pasticceria Nava che in quel momento era chiuso.

La vettura, in seguito allo scontro con un'altra auto che non avrebbe rispettato uno stop, ha terminato la corsa contro la saracinesca accartocciandola in seguito all'urto e causando ingenti danni. Fortunatamente nel tratto in quel momento, intorno alle 18.15, non passava nessun pedone e il locale aveva la serranda abbassata per un periodo di chiusura durante le feste.

"Alle 18.15 una vettura proveniente da via Amundsen non ha rispettato lo stop tamponando un'altra auto che è finita nel nostro negozio. Fortunatamente ieri sera eravamo chiusi altrimenti ci sarebbero potute essere conseguenze più gravi e magari qualche ferito" ha raccontato Laura Nava, titolare del bar paticceria Nava insieme ai fratelli Luca e Marco.

Adesso resta da fare la conta dei danni.