Incidente stradale: auto si ribalta e finisce in un fosso, gravissimo il conducente di 23 anni

Drammatico incidente stradale tra Carugate e Brugherio nella notte tra sabato e domenica. Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in ospedale in condizioni serie. Lo schianto è avvenuto poco dopo l'una di notte in via della Galeazza, una strada piuttosto stretta che attraversa le campagne della zona. Un'auto con a bordo quattro persone si è ribaltata dopo essere finita fuori strada, terminando la corsa in un fossato che corre parallelo alla strada.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con tre ambulanze ed un'automedica, oltre ai vigili del fuoco di Milano per aiutare nelle operazioni di soccorso e i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda per i rilievi e per mettere in sicurezza la via.

Il 23enne alla guida della vettura era nelle condizioni più gravi: è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice rosso. Un suo amico, di 26 anni, è stato invece portato all'ospedale di Vimercate in codice verde.