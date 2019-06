Si esercita alla guida con il foglio rosa, 19enne si ribalta: multa per la mamma

Un brutto spavento e un'esercitazione al volante costata cara. Domenica pomeriggio in Valassina, all'altezza di Seregno, in direzione Lecco, una Peugeot con due donne a bordo si è ribaltata lungo la carreggiata. L'incidente, secondo quanto ricostruito poi dagli agenti della polizia stradale di Seregno, ha coinvolto una ragazza di 19 anni che guidava la vettura con il foglio rosa, senza essere ancora in possesso della patente, e la madre, una donna di 45.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e gli agenti. Le due donne fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze in seguito al sinistro e sono state medicate all'ospedale di Desio.

Secondo quanto ricostruito la ragazza al volante si sarebbe spaventata mentre faceva pratica alla guida per una manovra di un altro automobilista e avrebbe sterzato, finendo contro le barriere stradali e ribaltandosi. Per la madre della giovane è scattata anche una multa di 400 euro: ha accompagnato la figlia nelle pratiche di guida senza essere in possesso della patente da più di dieci anni.